Hostel | in arrivo una serie tratta dal film di Eli Roth

La serie TV Hostel ha trovato casa su Peacock. Variety ha riportato che l’adattamento televisivo della saga horror è attualmente in fase di sviluppo presso la piattaforma streaming NBCUniversal. In precedenza era stato riferito che la serie sarebbe stata realizzata nel giugno 2024, ma all’epoca non era stata ancora scelta una piattaforma. Come riportato in precedenza, Paul Giamatti sarà il protagonista della serie, mentre Eli Roth, ideatore di Hostel, ne sarà lo sceneggiatore, il regista e il produttore esecutivo. Anche Chris Briggs e Mike Fleiss, che hanno prodotto tutti i film della saga, saranno produttori esecutivi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it