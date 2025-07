Holy Shoot è un frenetico FPS roguelite ambientato in una reinterpretazione ironica e psichedelica dell’Inferno. Disponibile in Accesso Anticipato su Steam dal 30 luglio 2025, il gioco è firmato da Tale Era Interactive, un piccolo studio indipendente che punta tutto sull’estro creativo e sul gameplay esplosivo. A prima vista, potrebbe sembrare l’ennesimo sparatutto a generazione casuale, ma bastano pochi minuti per capire che qui siamo davanti a qualcosa di più estremo, più sarcastico e decisamente più sopra le righe. Ogni partita è una corsa contro il caos: livelli procedurali, nemici grotteschi, potenziamenti folli e un ritmo indiavolato (è il caso di dirlo). 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

Holy Shoot Recensione: Il roguelite più folle dell'estate