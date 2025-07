Hojlund Juve l’attaccante esce allo scoperto e svela il suo futuro! Ha espresso dove vuole giocare nella prossima stagione ecco le sue dichiarazioni

Hojlund Juve: l’attaccante, accostato anche al club bianconero, è uscito allo scoperto rivelando il suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni. Una dichiarazione forte e chiara, che spazza via mesi di indiscrezioni di mercato e chiude la porta in faccia alle pretendenti. Rasmus Hojlund giura fedeltà al Manchester United e allontana le sirene che lo volevano in partenza, su tutte quelle provenienti dall’Italia e dal calciomercato Juve. Le parole del centravanti danese, rilasciate al Daily Mail, non lasciano spazio a interpretazioni e rappresentano una svolta nel suo futuro. La dichiarazione che spiazza il mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hojlund Juve, l’attaccante esce allo scoperto e svela il suo futuro! Ha espresso dove vuole giocare nella prossima stagione, ecco le sue dichiarazioni

In questa notizia si parla di: hojlund - juve - attaccante - scoperto

Hojlund Juve: il Manchester United ha preso una decisione sull’attaccante. Nessun dubbio, cosa succederà in estate - di Redazione JuventusNews24 Hojlund Juve: decisione presa da parte del Manchester United sull’attaccante ex Atalanta.

Hojlund Juve, pressing totale da parte della squadra bianconera. Quel motivo sarà decisivo per la fumata bianca - Hojlund Juve, pressing bianconero per portare il centravanti ex Atalanta dal Manchester United alla corte sabauda.

Tuttosport – Hojlund-Douglas Luiz, scambio folle? I perché dell’idea per l’attacco Juve - 2025-05-08 18:39:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: Il Manchester  United ha un problema.

Juve-Sporting, linea calda: oltre ad Alberto Costa sul piatto c’è Hjulmand L’esterno ha guadagnato quota nella considerazione del club di Lisbona, pronto a mettere sul tavolo 14-15 milioni più 3 di bonus: la Juve considerava il giocatore dentro al progett Vai su Facebook

Juve, si complica Kolo Muani e si scalda Hojlund; Hojlund Juve, il danese esce allo scoperto e svela il futuro; Calciomercato: per la Juve Hojlund l'alternativa a Kolo Muani, il Napoli stringe per Ndoye, Joao Felix da Ronaldo.

Hojlund in Serie A: Juve, Inter e Milan beffate - L'attaccante danese Rasmus Hojlund è destinato a tornare in Serie A, ma non per vestire la maglia di Inter, Juventus o Milan ... Secondo rompipallone.it

Hojlund Juventus, l’affare può decollare solo in un caso. Cosa filtra sul futuro dell’attaccante del Manchester United - Cosa filtra sul futuro dell’attaccante del Manchester United, tutti gli aggiornamenti Il calciomercato Juventus continua a valutare più profil ... Si legge su juventusnews24.com