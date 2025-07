Hojlund Inter l’attaccante chiude le porte ai nerazzurri | Il mio piano è restare al Manchester United

Hojlund Inter, il danese accostato anche ai nerazzurri, svela le proprie volontĂ circa il suo futuro e spegne le voci di calciomercato. Rasmus Hojlund non vestirĂ la maglia dell’ Inter o della Juventus. Dopo settimane di indiscrezioni che lo accostavano al club nerazzurro, l’attaccante danese ha deciso di uscire allo scoperto con una dichiarazione netta che chiude ogni spiraglio in questa sessione di mercato. Il classe 2003, intervistato dal Daily Mail, ha infatti ribadito con forza la sua intenzione di restare al Manchester United, spazzando via ogni ipotesi di ritorno in Serie A. «Penso che il mio piano sia molto chiaro: restare al Manchester United. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Hojlund Inter, l’attaccante chiude le porte ai nerazzurri: «Il mio piano è restare al Manchester United»

