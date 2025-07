Ho visto fin troppo Temptation Island demolito Roberta Bruzzone all’attacco

Abbiamo imparato a conoscerla nei salotti tv dove parla di omicidi, stupri e altri fatti di cronaca nera. Ma ormai Roberta Bruzzone è diventata un ‘personaggio’ molto amato e stimato dal pubblico. Le sue dichiarazioni sono sempre schiette, dirette, senza fronzoli. CosĂŹ quando ha espresso la sua opinione su uno dei programmi piĂš seguiti del momento i social sono impazziti. Quest’anno Temptation Island ha infranto record d’ascolti con oltre 4,5 milioni di telespettatori e uno share superiore al 32%. Numeri cosĂŹ imponenti che pure qualche critico televisivo e VIP (in evidente crisi esistenziale) si è sentito in dovere di approfondire e analizzare un reality che, a quanto pare, non è affatto trash. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: temptation - island - roberta - bruzzone

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma" - Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island e il tradimento nella post-verità : riflessioni sull’amore nel reality - Il format di Temptation Island si conferma come uno dei programmi più longevi e riconoscibili del panorama televisivo italiano, mantenendo intatto il suo appeal nonostante le evoluzioni sociali e culturali degli ultimi anni.

#TemptationIsland descritto in maniera eccellente dalla Dottoressa Roberta #Bruzzone Vai su X

Temptation Island, ovvero un “Manuale pratico per selezionare soggetti con cui non mettere al mondo figli” Ogni tanto mi imbatto in reel del programma Temptation Island, …e credo sia giunto il momento di affrontare la vera emergenza sociale del nostro temp Vai su Facebook

Roberta Bruzzone su Temptation Island: “Manuale pratico per selezionare soggetti con cui non mettere al mondo figli”; Toh, c'è Roberta Bruzzone in tv; Ore14 interrotto dalla pubblicità , il fastidio di Milo Infante: “La mandano in onda a nostra insaputa”.

Roberta Bruzzone stronca Temptation island: “un grido d’allarme evolutivo” - Roberta Bruzzone confessa di aver ceduto alla tentazione di guardare alcuni video che circolano sui social e che raccontano quello che succede a Temptation Island. Da ultimenotizieflash.com

Roberta Bruzzone contro Temptation Island: “Manuale pratico per selezionare soggetti con cui non mettere al mondo figli” - In un lungo post su Instagram, Roberta Bruzzone dice la sua sul seguitissimo programma di Canale 5 Temptation Island ... dire.it scrive