Ho una cosa da dire su Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci l’annuncio tanto atteso è arrivato

Importanti rivelazioni di Elisabetta Gregoraci, che ha voluto chiarire in maniera netta e definitiva la sua situazione personale con Flavio Briatore. Spesso e volentieri sono uscite voci sul loro rapporto, tra chi parlava di possibili incomprensioni e chi invece era convinto che stessero per tornare ufficialmente insieme. Per evitare ulteriori speculazioni e altri rumor incontrollati, Elisabetta Gregoraci ha concesso un’intervista al settimanale F e qui si è soffermata sul tipo di legame che ha ormai instaurato con Flavio Briatore, ma anche sulla sua vita strettamente privata. Ha quindi svelato se sia single o fidanzata allo stato attuale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

"I due sono affettuosi e attenti l'uno nei confronti dell'altra" L'imprenditore e la conduttrice si trovano in vacanza a Mykonos insieme al loro figlio Nathan Falco, a bordo del mega yacht "Force Blue". Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non sono più una coppia

