Heliday la vacanza che guarisce il corpo e la mente

Il fatto che viviamo esistenze frenetiche può sembrare un luogo comune ma in realtà non lo è. Non si tratta solo delle cose da fare – lavorare, studiare, occuparsi di una casa e dei propri famigliari, fortunatamente non più solo in un’ottica di genere – ma anche di restare connessi costantemente agli schermi, con un’involontaria fomo digitale che ci porta via tempi e spazi per la cura del sé. Per questo nascono le heliday, vacanze del benessere in cui non pensare a nulla e soprattutto riuscire a fare un bel po’ di digital detox. Cos’è una heliday e perché ne abbiamo bisogno ora più che mai. Heliday è un termine anglofono composto dalla unione e contrazione di due termini, ovvero healing che significa guarigione e holiday che significa vacanza. 🔗 Leggi su Robadadonne.it © Robadadonne.it - Heliday, la vacanza che “guarisce” il corpo e la mente

