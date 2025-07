Harry Carlo e William interviene il sensitivo | brutte notizie per i reali

Nessuna palla di cristallo avrebbe potuto prevedere l'ultima, incredibile svolta nel tormentato feuilleton dei Windsor. Dopo anni di dichiarazioni esplosive, silenzi imbarazzanti e lettere mai arrivate a destinazione, quando sembrava che ormai si fosse detto tutto sul gelo tra il principe Harry e il resto della famiglia reale, spunta ora una nuova voce: quella di un sensitivo. Sì, avete letto bene. Non un ex maggiordomo di corte o una fonte anonima di Buckingham Palace, ma George Valentino, "sensitivo delle star", che si è fatto largo nelle pagine del Daily Mail con una previsione tutt'altro che incoraggiante.

In questa notizia si parla di: harry - carlo - william - interviene

Pace fra William, Harry e Carlo? Interviene il sensitivo: “Non prima di otto anni” Vai su X

