Harrison Ford svela se tornerà nel MCU come Red Hulk

Il personaggio del generale Thunderbolts Ross è apparso per la prima volta nell’ MCU in L’incredibile Hulk, nel 2008, con il compianto William Hurt nei panni del personaggio. Hurt ha poi ripreso il ruolo in alcuni film successivi dell’MCU, con Harrison Ford che ha poi raccolto il testimone dopo la morte dell’attore nel 2022. Ford ha quindi debuttato nei panni di Ross in Captain America: Brave New World, il primo film dell’MCU a presentare l’alter ego del personaggio, Red Hulk. Al momento, però, non ci sono notizie sul futuro di Ross nel MCU. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Pedro Pascal e Paul Mescal hanno reso omaggio alla leggendaria foto di Harrison Ford a Cannes - Grazie alla sua posizione sul Mediterraneo, alla celebre luce dorata e all’abbondanza di piscine a sfioro, Cannes offre una miriade di location perfette per scattare foto spettacolari.

Questo nuovo film Apple TV+ possiede una cosa che Indiana Jones non ha: "Ma non ditelo a Harrison Ford" - Il nuovo film diretto da Guy Ritchie che cavalca l'onda dei film d'avventura con protagonista un archeologo arriva questo venerdì su Apple TV+ Non c'è dubbio che il nuovo film d'azione di Guy Ritchie, Fountain of Youth, abbia nel suo DNA un po' di Indiana Jones.

