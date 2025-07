Harrison Ford si scusa con Ryan Gosling per quel pugno in faccia | Ma è ancora molto bello

Harrison Ford si √® scusato ripetutamente col collega di Blade Runner 2029 per quel pugno sfuggito accidentalmente che, per fortuna, non ha fatto troppi danni. Harrison Ford √® ancora dispiaciuto per aver dato un pugno in faccia a Ryan Gosling. L'incidente, avvenuto sul set di Blade Runner 2049, ha spinto il divo a scusarsi ripetutamente col pi√Ļ giovane collega a cui il pugno, per fortuna, non ha causato danni estetici. L'episodio increscioso √® stato rinvangato durante un'intervista con Variety in cui Harrison Ford ha ricordato di aver colpito involontariamente Gosling durante le riprese. "Stavamo provando un combattimento, ci siamo avvicinati troppo e l'ho colpito" ha detto Ford. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Harrison Ford si scusa con Ryan Gosling per quel pugno in faccia: "Ma √® ancora¬†molto¬†bello"

