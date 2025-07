Joe Biden prepara un libro di memorie sui suoi anni alla Casa Bianca. A confermarlo a inizio luglio √® stato lui stesso nel corso di una rara apparizione pubblica a San Diego, in California. " Mi sto impegnando al massimo " nella scrittura, ha dichiarato il vecchio Joe, in politica dagli anni Settanta, sottolineando che si concentrer√† sul periodo in cui ha ricoperto la carica di leader degli Stati Uniti. Proprio a tal proposito il Wall Street Journal ha rivelato pochi giorni fa che l'ex presidente ha gi√† venduto i diritti per le sue memorie a Little Brown & Co., un marchio editoriale di Hachette Book Group, per circa 10 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ha ottenuto meno di Obama e Clinton": così Biden vende i diritti per le sue memorie