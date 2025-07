Ha i baffi Brad Pitt-Cliff Booth nella prima foto del sequel di C' era una volta a Hollywood Cosa sappiamo del nuovo film

Cliff Booth è tornato. Uno dei personaggi di Brad Pitt che più ci hanno fatto sognare – addominali scolpiti compresi – è di nuovo al centro dell'attenzione. Perché sono ufficialmente iniziare le riprese del sequel di C'era un volta a. Hollywood. Ovvero la pellicola che, firmata da Quentin Tarantino, ha regalato al 63enne attore americano il suo primo Oscar per la recitazione: era il 2020 quando Brad si è portato a casa la statuetta dorata come Miglior attore non protagonista. Sotto gli occhi dell'altro grande divo del film, Leonardo DiCaprio, seduto in prima fila. Ora, c'è David Fincher, quello di Seven e Il curioso caso di Benjamin Button, dietro la macchina da presa di The Adventures of Cliff Booth, comedy-drama scritto da Tarantino e che si sta girando in queste settimane a una Los Angeles riportata indietro nel tempo agli Anni 70.

