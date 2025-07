Gyokeres rivela | C’erano altre ottime opzioni in Italia ma ecco perché ho scelto l’Arsenal non è stata una decisione difficile Mi sentivo che…

Viktor Gyökeres ha parlato per la prima volta da nuovo attaccante dell' Arsenal, lasciando trasparire tutta la sua convinzione nella scelta fatta. Dopo settimane di trattative e voci di mercato, lo svedese classe 1998 ha confermato quanto anticipato dalla stampa: nonostante l'interesse concreto di club come Manchester United, Juventus e alcune società mediorientali, la sua volontà è sempre stata quella di vestire la maglia dei Gunners. PAROLE – «C'erano ottime opzioni, anche in Inghilterra e in Italia, ma ho sentito fin da subito che l'Arsenal era ciò che volevo.

La firma dell’Arsenal rivela la “sorpresa” di Odegaard dopo aver completato il trasferimento di £ 60 milioni da Sociedad - 2025-07-06 15:22:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La nuova firma dell’Arsenal Martin Zubimendi ha elogiato Martin Odegaard e ha spiegato perché ha “molto in comune” con il boss Mikel Arteta dopo aver completato una mossa “enorme” ai giganti della Premier League dalla squadra spagnola Real Sociedad.

