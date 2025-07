Gutierrez Quilon proprio lui chiarisce | Il Napoli parla col Girona ma non c’è ancora l’accordo

Manuel Garcia Quilon (proprio lui, l’ex di Benitez, Albiol, Callejon), nuovo agente di Miguel Gutierrez, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Kisskissnapoli.it, sulla trattativa tra Napoli e Girona per il suo assistito. Il terzino nella giornata di oggi è dato molto vicino alla chiusura col club azzurro. A seguire quanto riportato dal portale della nota radio. Gutierrez, l’agente sulla trattativa tra Napoli e Girona. « Trattativa Napoli-Girona per Gutierrez? Le parti si stanno parlando, ma ci sono anche altri club sul calciatore. L’accordo totale ancora non c’è». Queste invece le ultime sul terzino, riportate da Matteo Moretto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gutierrez, Quilon (proprio lui) chiarisce: «Il Napoli parla col Girona ma non c’è ancora l’accordo»

