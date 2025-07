Guida ubriaco la barca sul lago di Como | fermato e multato durante i controlli

Stretta sui controlli nelle acque del Lago da parte della polizia di stato e della polizia locale. Nel pomeriggio di ieri, durante un servizio coordinato sul primo bacino, è stato individuato un 56enne residente a Salerno alla guida di un’imbarcazione con un tasso alcolemico oltre i limiti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: guida - lago - durante - controlli

Guida TV Sky Cinema e NOW: La casa sul lago del tempo, Domenica 11 Maggio 2025 - Domenica 11 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

CHI SPORCA PAGA! CONTROLLI OVUNQUE E MULTE SALATE A CHI ABBANDONA RIFIUTI O NON DIFFERENZIA ? CONTROLLI INTENSIFICATI A GAETA - Durante il periodo estivo, Gaeta si trova ancora una volta a dover fronteggiare l’annoso pr Vai su Facebook

Guida ubriaco la barca sul lago di Como: fermato e multato durante i controlli; Controlli sul lago di Garda, patente ritirata e denucia per guida in stato di ebbrezza; Alla guida ubriachi o senza aver mai preso la patente, controlli a raffica in paese.

Como, stretta sui controlli in acqua: patente nautica ritirata, un D.A.S.P.O. e sanzioni a un “butta dentro” - Operazione congiunta di Polizia di Stato e Polizia Locale nelle aree portuali e turistiche del lago: oltre 70 persone e 8 imbarcazioni sottoposte a verifiche ... Da ciaocomo.it

Controlli sulle strade del lago di Garda, patente ritirata e denucia per guida in stato di ebbrezza - I controlli dei carabinieri sul lago di Garda: 2 sanzioni, ritirata una patente di guida, una denuncia per guida in stato di ebbrezza ... Riporta veronaoggi.it