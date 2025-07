Guerra Ucraina massiccio attacco di droni russi su Kiev | colpito anche un edificio residenziale Cittadini in fuga si rifugiano nelle metro

Kiev sotto attacco. Nella notte del 30 luglio, la capitale ucraina è stata teatro di un violento raid condotto da droni russi, che ha causato una serie di esplosioni in diversi quartieri. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guerra Ucraina, massiccio attacco di droni russi su Kiev: colpito anche un edificio residenziale. Cittadini in fuga si rifugiano nelle metro

Ucraina, attacco con droni russi su Sumy: centrata in pieno un’auto - Nuovo attacco di droni russi sull’Ucraina: colpita la comunità di Sumy. In particolare l’attacco ha centrato un’auto di servizio uccidendo una persona.

Ucraina, soldati russi all'attacco col Porsche Cayenne: il video virale - Scena bizzarro dal fronte ucraino. Alcuni soldati russi sono partiti all'assalto su un suv di lusso -Â un Porsche Cayenne -, in mezzo ai veicoli cingolati nel fango della prima linea.

Allarme aereo in Ucraina: attacco russo con droni Shahed e missili - Un allarme aereo per un attacco russo con droni 'Shahed' è scattato in Ucraina nelle regioni di Kiev, Chernihiv, Sumy, Poltava, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhia, Mykolaiv e Kherson.

Ucraina, sindaco di Kharkiv: "Massiccio attacco di droni russi" #ucraina #russia #guerra #27luglio Vai su X

La Russia ha lanciato un massiccio attacco contro l'Ucraina durante la notte. A Odesa, al leggendario mercato Pryvoz, due padiglioni sono andati a fuoco a causa di un attacco con droni russi. Sul celebre viale Prymorskyi di Odesa, sito incluso nella lista del p Vai su Facebook

Ucraina, nuovo attacco di droni russi a Kharkiv; Colpita la squadra ucraina: drone kamikaze russo filma l’attacco dall’interno; Guerra Ucraina - Russia, le news del 30 luglio.

Ucraina, nuovo attacco di droni russi a Kharkiv - L’Ucraina ha subito nuovi attacchi con droni russi nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 luglio, con danni a edifici residenziali e infrastrutture critiche. Lo riporta tg24.sky.it