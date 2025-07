Guerra per la famiglia reale Re Carlo litiga con William per colpa di Harry | ecco cosa è successo

La monarchia britannica torna al centro del gossip internazionale, scossa da nuove tensioni interne che vedono protagonisti Re Carlo III e il principe William. A far scattare la scintilla, secondo quanto riportano fonti vicine a Buckingham Palace e rilanciato dai media inglesi, sarebbe stato il tentativo di riavvicinamento tra Carlo e il suo secondogenito Harry, che da anni vive lontano dalla Royal Family. Il sovrano avrebbe persino dovuto ricordare al figlio maggiore le regole della casa reale con parole molto nette: « Sono io il re. Non tu ». Una frase che, secondo i beninformati, avrebbe acceso gli animi a corte, portando a uno scontro generazionale su come gestire gli equilibri di famiglia. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Guerra per la famiglia reale, Re Carlo litiga con William per colpa di Harry: ecco cosa è successo

“Sono io il Re”: caos nella Famiglia Reale per colpa di un “incontro privato” - Alta tensione nella Famiglia Reale Inglese con Re Carlo coinvolto in una querelle che sembra durare da qualche tempo. Segnala newsmondo.it

Carlo, scontro durissimo con William: “Il Re sono io”. La lite per colpa di Harry - Esplode la tensione tra Re Carlo e William, che si sarebbe opposto all'incontro riappacificatore tra suo padre e Harry in programma a settembre. Riporta libero.it