Milano – Le campagne dell’ hinterland milanese trasformate in teatro di guerra per il controllo dello spaccio. È quanto emerge dall’operazione della Polizia di Stato che ha portato all’arresto di tre persone – due cittadini marocchini di 30 e 39 anni e un italiano di 53 – accusati di aver orchestrato una faida per spartirsi il mercato della droga nelle zone rurali del Milanese. Il blitz della polizia. Il blitz scatta su ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Lodi dopo le indagini della Squadra Mobile milanese, partite dal ferimento a colpi di fucile di un marocchino di 48 anni avvenuto a maggio 2024 nelle campagne di Locate di Triulzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Guerra a colpi di fucile per lo spaccio di droga: tre arresti nell’hinterland milanese