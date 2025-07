Guasto sulla rete idrica a Vecchiano | strade senz' acqua

Acque comunica che a causa di un guasto verificatosi nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 luglio sulla rete idrica nel comune di Vecchiano, sono attualmente in corso mancanze d’acqua in via Fucini e in via Don Minzoni.Sin dalla serata di ieri, i tecnici sono sul posto e, dopo aver. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

