Guasto alla conduttura idrica nella piana scandiccese, mancanza d’acqua e disagi per i cittadini. Il problema si è verificato ieri mattina nella zona di Badia a Settimo, via dell’Orto e strade vicine. La mancanza d’acqua era causata da un guasto sulla rete idrica; il problema è arrivato ai tecnici di Publiacqua che sono intervenuti sul posto per risolvere la questione. La situazione è tornata a normalizzarsi nel primo pomeriggio. Altre mancanze d’acqua, durante la crisi di via dell’Orto, sono state rilevate in via delle Fonti. Anche in quel caso il gestore ha inviato tecnici per provvedere alla sistemazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guasto alla conduttura idrica, Badia a Settimo e dintorni senz’acqua

