Guardi di Finanza prodotti da fumo senza tracciabilità | maxi sequestro di oltre 54 milioni

Tempo di lettura: 3 minuti Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza – Comandi Provinciali di Salerno e Caserta, con l’ausilio dell’A.D.M. – Direzione Territoriale di Napoli, ha dato esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestro d’urgenza, su delega di questa Procura della Repubblica, nei confronti di numerose persone fisiche e giuridiche, finalizzati al sequestro diretto e per equivalente di oltre € 54 milioni di euro. L’attivitĂ d’indagine, condotta dalle Compagnie di Scafati e Marcianise sotto la direzione di questa Procura della Repubblica, ha consentito di disvelare – sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari – la presenza di un’associazione per delinquere composta da otto soggetti, la quale, attraverso una societĂ di capitali formalmente attiva nel settore della rivendita di generi di Monopolio, con sede nella provincia di Caserta, a partire dal 2021 acquistava presso un distributore ufficialmente autorizzato – ingenti quantitativi di prodotti da fumo, per un valore commerciale complessivo superiore a 53 Milioni di Euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

In questa notizia si parla di: sequestro - finanza - oltre - milioni

Maxi sequestro di droga della Guardia di Finanza: trovati 3 chilogrammi cocaina e alcuni dispositivi per l’inalazione di marijuana. L’operazione delle Fiamme Gialle in provincia di Latina - ABBONATI A DAYITALIANEWS Una vasta operazione delle Fiamme Gialle ha portato a un importante sequestro di stupefacenti e alla scoperta di dispositivi elettronici illegali a Pontinia, comune in provincia di Latina.

Maxi sequestro in corso: operazione della Guardia di Finanza tra Sicilia, Campania e Nord Africa - Maxi sequestro – Dalle prime luci dell’alba è scattata un’imponente operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta.

Fatturato esploso in tre anni insospettisce la Finanza: maxi sequestro a un'impresa edile di Mariano Comense - Un improvviso aumento del fatturato, cresciuto di 18 volte in tre anni, ha acceso i riflettori della guardia di finanza di Como su una societĂ di capitali con sede a Mariano Comense, attiva nel settore delle ristrutturazioni edilizie.

Sequestri per oltre 3 milioni in indagine della Guardia di Finanza Vai su Facebook

#GdiF #Cosenza frode fiscale e riciclaggio. Eseguito sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di profitti illeciti per un valore di oltre 16 milioni di euro. Denunciate 6 persone. #NoiconVoi Vai su X

Guardia di Finanza: anche Potenza coinvolta in un maxi sequestro di oltre 36 milioni di euro!; Dichiarazione dei redditi infedele, sequestro di oltre 36 milioni di euro; Evasione fiscale per oltre 1,5 milioni di euro: nei guai due imprenditori genovesi.

Rolex, gioielli e ville con piscina: all’imprenditrice reggiana sequestrati beni per oltre 36 milioni - Operazione della Finanza: la donna e due figli erano attivi nel commercio di materie plastiche e ferro e nel settore immobiliare. Come scrive msn.com

Maxi sequestro di beni per oltre 36 milioni ad un'imprenditrice emiliana. Le indagini della guardia di finanza sfiorano Terni - Gli investigatori delle fiamme gialle hanno accertato l’esistenza di un complesso di società, formalmente intestate a soggetti compiacenti, ma di fatto “gestite” dalla donna e dai suoi due figli ... Da corrieredellumbria.it