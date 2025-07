Guai per l’ex Inter | condannato a 11 anni di carcere

Novità dalla Cina: l’ex dirigente del club nerazzurro è stato condannato dal tribunale dello Hubei. Il punto della situazione Ormai da più di un anno l ‘Inter è nelle mani di Oaktree. Con il fondo, per il club nerazzurro è cominciata una vera e propria nuova era, ben lontana da quella cinese. (LaPresse) – Calciomercato.it Gli effetti si sono ovviamente visti subito sul calciomercato, con Beppe Marotta, diventato presidente, che ha dovuto cambiare strategie. La scorsa estate, gli acquisti di Taremi e Zielinski, ultimati prima del fallimento di Suning, non sarebbero certamente andati in porto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Guai per l’ex Inter: condannato a 11 anni di carcere

In questa notizia si parla di: condannato - inter - guai - anni

Suning Inter, condannato a 11 anni Liu Jun: ex dirigente ad interim dell’Inter nel 2016 - di Redazione Suning Inter, condanna per corruzione per Liu Jun: l’ex presidente della Super League ed ex dirigente dell’Inter multato e incarcerato.

IMPERIA: RUBA CIBO E BIRRA DAL CONAD DI GALLERIA ISNARDI, NEI GUAI UN 29ENNE. INTERVENGONO I CARABINIERI Vai su Facebook

Arrestato e subito rilasciato Nino Ciccarelli, storico capo ultrà dell'Inter; Nino Ciccarelli capo ultrà dell'Inter in arresto, per cosa è stato condannato il leader dei Viking; Ultras arrestati, cosa rischiano Milan e Inter: il procedimento di prevenzione e la richiesta della Figc ai pm.

Condannato a 11 anni di carcere Liu Jun, ex dirigente di Suning e Inter - In passato Liu è stato nominato amministratore delegato ad interim dell’Inter, subito dopo che il club era stato acquistato dal gruppo Suning. Lo riporta calcioefinanza.it

Suning Inter, condannato a 11 anni Liu Jun: ex dirigente ad interim dell’Inter nel 2016 - Suning Inter, condanna per corruzione per Liu Jun: l’ex presidente della Super League ed ex dirigente dell’Inter multato e incarcerato Nuovo terremoto giudiziario nel mondo del calcio cinese. informazione.it scrive