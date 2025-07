Guai in vista per il Perugia | scatta l’indagine

Fulmine a ciel sereno in casa Perugia. La Procura della Figc ha effettuato un’indagine sul club umbro per fare luce sui ritardi avvenuti nelle comunicazioni relative alla cessione delle quote societarie e alla consistenza patrimoniale dei nuovi soci. Circostanza verificatasi all’inizio del settembre 2024. Immediata la risposta della societĂ biancorossa che, attraverso una nota, ha voluto rassicurare i propri tifosi. "In merito alle notizie recentemente diffuse circa un’indagine avviata dalla Procura federale della Figc nei confronti della società – si legge nel comunicato ufficiale -, al fine di fare chiarezza sulla vicenda ed evitare inutili speculazioni, si precisa quanto segue: l’oggetto dell’indagine riguarda una semplice comunicazione tardiva di atti societari relativi all’originario acquisto di quote. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Guai in vista per il Perugia: scatta l’indagine

In questa notizia si parla di: indagine - perugia - guai - vista

Li Gotti e Lo Voi denunciati dall'avvocato Luigi Mele sul caso Almasri, le accuse e l'esposto del legale; Terrorismo, arrestata una donna residente a Spoleto; Polemiche su Lo Voi: esposto del governo in vista per i casi Almasri e Caputi.

Indagine Demoskopika. Primi timidi segnali di "overtourism" per Perugia ... - Primi timidi segnali di "overtourism" per Perugia e provincia L’intero territorio a un "livello accettabile di sovraffollamento ma con segnali di possibili tensioni durante i picchi di visitatori". Come scrive lanazione.it