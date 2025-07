Bergamo, 31 luglio 2025 – All’inizio, siamo nel 2014, ad assumere il ruolo di amministratore unico e socio della società Vita srl è Cristian Vitali. Il fratello Massimo è presidente del consiglio di amministrazione di V itali spa e gestore di fatto della Vitali srl, dichiarata in liquidazione giudiziale il 15 giugno 2023. Entrambi i fratelli, di Cisano Bergamasco, ai vertici dell’omonimo gruppo, sono indagati per bancarotta. Dal 2016 cambiano diversi amministratori, anche una donna (settembre 2021), per finire con l’ 80enne, malato di Alzheimer, rimasto in carica fino alla liquidazione della società. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gruppo Vitali: quei milioni usciti dalla società in liquidazione affidata a un 80enne ignaro di tutto