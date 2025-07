Gruppo Hera semestrale d’oro | I conti spingono gli investimenti

di Marco Principini BOLOGNA Oltre 400 milioni di euro di investimenti, in crescita, per spingere lo sviluppo impiantistico dell’area ambientale e la tenuta del sistema idrico. Eccolo qui uno dei principali risultati raggiunti nel primo semestre dell’anno dal Gruppo Hera, che ha appena approvato i conti da gennaio a giugno 2025. I ricavi della multiutility si attestano a 6,786 miliardi di euro (+18,7%), il margine operativo lordo scende 721,7 milioni di euro (-1,5% per effetto di opportunità temporanee non ricorrenti per 56 milioni nel 2024), mentre l’utile netto di pertinenza degli azionisti sale a 229,3 milioni di euro (+5%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gruppo Hera, semestrale d’oro: "I conti spingono gli investimenti"

