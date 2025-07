La Grecia è diventata il laboratorio dell'Europa per testare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale contro l'arrivo delle persone migranti, in particolare al confine con la Turchia, lungo il fiume Evros. Quest'anno il Paese ellenico ha ottenuto 1,6 miliardi di euro dall'Unione europea per introdurre nuove tecnologie di sorveglianza e bloccare l'ingresso di chi cerca di arrivare in Grecia illegalmente via terra e via mare. Il progetto per massificare l'utilizzo dell'AI al fine di intercettare e fermare i migranti si chiama Reaction. Include droni dotati di algoritmi adattivi, cioè in grado di automatizzare attivitĂ ripetitive e adattarsi a qualsiasi cambiamento di informazioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Grecia, introduce l'utilizzo dell'AI contro l'arrivo dei migranti