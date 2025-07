Graziani | Inter Lookman completa l’attacco Percassi? Grande rispetto

L’Inter ha alzato la propria offerta nei confronti dell’Atalanta per Ademola Lookman. Francesco Graziani ha una propria idea in merito alla trattativa e alla risposta di Luca Percassi ai nerazzurri. RISPETTO – L’Inter, secondo Francesco Graziani intervistato a RadioSpartiva, è rispettata dalla società dei Percassi: « L’ Atalanta con il proprio amministratore delegato Luca Percassi ha avuto rispetto nei confronti dell’Inter. Mi sembra anche che ci sia rispetto nei confronti dei pensieri di Lookman. Aveva già manifestato le proprie intenzioni, con quel litigio con Gasperini, di voler andare via. C’è gia stato un affondo del PSG l’estate scorsa dove Lookman è stato convinto a rimanere facendogli anche qualche promessa. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Graziani: «Inter, Lookman completa l’attacco. Percassi? Grande rispetto»

