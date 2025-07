Graziani | Inter Esposito rischio involuzione Dumfries? Mi stupisce…

Francesco Graziani si pronuncia su alcuni temi legati al mercato dell’Inter: dalla scadenza della clausola di Denzel Dumfries alla permanenza in prima squadra del giovane Pio Esposito. IMPENSABILE – Ospite della trasmissione di Radio Sportiva, Francesco Graziani dichiara sulla c lausola di Denzel Dumfries da 25 milioni di euro scaduta proprio oggi: « Io rimango stupito del fatto che una societĂ importante, italiana o estera, non abbia pensato che con quella cifra avrebbe potuto portare a casa un giocatore bravissimo. Può essere simpatico o antipatico ma Dumfries, giocando nel modo in cui gioca, con i tre dietro e i due esterni, è fortissimo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Graziani: «Inter, Esposito rischio involuzione. Dumfries? Mi stupisce…»

In questa notizia si parla di: graziani - inter - esposito - dumfries

Graziani: «Inter, la sbornia in Champions League ha 2 conseguenze» - Graziani ha detto la sua sul duello scudetto tra Inter e Napoli. L’ex giocatore ha fatto riferimento pure all’impegno di martedì sera col Barcellona in Champions League.

Graziani: «Napoli scudetto e Inter Champions League: perfetto!» - Questa domenica potrebbe essere decisiva per le sorti dello scudetto. Inter e Napoli sono a distanza di un punto, Ciccio Graziani su Sport Mediaset dice la sua sulle partite.

Graziani: «Inter meglio del Psg in 3 cose, una logica per fargli male» - Graziani si concentra sulla finale di Champions League tra Psg e Inter. L’ex attaccante prova ad analizzare le situazioni in cui la Beneamata potrà far del male ai parigini.

Inter, Bonny si presenta così: bandierone nerazzurro in spalla e foto da bambino con la maglia dello scudetto: “Un bambino con un sogno. Forza Inter”. ? Vai su Facebook

FcIN - Dodò idea valida in caso di addio di Dumfries. In mano il jolly Esposito: in settimana summit...; Anche l'Inter su Dodô (se Dumfries va via), i nerazzurri studiano l'operazione: il ruolo chiave di Esposito come contropartita tecnica; Lo sfogo di Dumfries: Quando ho firmato per l'Inter in tanti non credevano in me.

Graziani: “Esposito deve giocare per migliorare. Se non all’Inter, vada altrove” - Magari non riesce a trovare spazio all'Inter per tanti motivi, ma intanto mandalo a Verona, a Udine, da qu ... Riporta fcinter1908.it

Dumfries, -3 alla scadenza della clausola: la situazione. Leoni-Inter? Fattibile solo se… - "Il Barcellona, per bocca del presidente Laporta, ha smentito di avere al momento in programma ulteriori innesti. Si legge su fcinter1908.it