Grazia Di Michele | La creatività ti accompagna per tutta la vita Amici? Tornerei se…

Dare voce alle donne, alla loro creatività, al loro coraggio. Questa la mission dell’edizione 2025 di Effetto Venezia, la kermesse internazionale, che si svolge a Livorno dal 31 luglio al 3 agosto, e che quest’anno festeggia i suoi primi 40 anni. Grazia Di Michele firma per la seconda volta consecutiva la direzione artistica di questa importante manifestazione che vede tra i suoi ospiti Patty Pravo, Manu Chao, Antonella Ruggiero ( leggi la nostra intervista ), Eugenio Finardi, solo per citare alcuni nomi. A noi Grazia Di Michele ha raccontato del suo lavoro per esaltare la creatività femminile in questa edizione di Effetto Venezia chiamando grandi artisti a celebrarla, ma ci ha parlato anche dei nuovi talenti italiani, di Amici e dei suoi progetti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Grazia Di Michele: “La creatività ti accompagna per tutta la vita. Amici? Tornerei se…”

In questa notizia si parla di: grazia - michele - creatività - accompagna

Antonella Ruggiero, Grazia Di Michele e L’Orage al PeM Festival diretto da Enrico Deregibus - ALESSANDRIA – Antonella Ruggiero, un talento vocale come pochi della nostra musica, in perenne evoluzione; Grazia Di Michele, intensa cantautrice, fra le prime in Italia, e incessante produttrice di nuovi progetti artistici; L’Orage, trascinante band valdostana che fonde musica della tradizione e rock.

? Antonella Ruggiero, Grazia Di Michele e L’Orage: il PeM! Festival festeggia 20 anni di parole, musica e incontri - Antonella Ruggiero, Grazia Di Michele, L’Orage: ecco i primi nomi del 20° ‘Pem! Festival” Da fine agosto la nuova edizione della rassegna piemontese di incontri, racconti e canzoni, tra Monferrato e dintorni, con la direzione artistica di Enrico Deregibus.

Grazia Di Michele: “La creatività ti accompagna per tutta la vita. Amici? Tornerei se…”; Ecco perché tutti stavamo aspettando il debutto Haute Couture di Alessandro Michele da Valentino; Livorno, Effetto Venezia 2025, il festival diretto da Grazia Di Michele celebra la creatività femminile.