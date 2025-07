Tra i protagonisti della tredicesima edizione di Temptation Island c’è stato anche un bambino: nel corso delle registrazioni del programma, Sonia Barrile era infatti in dolce attesa, ma non lo sapeva. Un particolare che emergerĂ stasera, su Canale 5, nel corso dell’ultima puntata del reality show e che rimetterĂ completamente in discussione la storia d’amore della ragazza con l’ormai ex fidanzato Simone Margagliotti. Come anticipato da Dagospia, Sonia ha scoperto di aspettare un figlio dal “terrapiattista” Simone in seguito al loro falò di confronto anticipato, dove ha scelto di troncare la relazione per via del tradimento di lui con la single Rebecca. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Gravidanza a Temptation Island: una fidanzata è incinta