GRANDE FRATELLO SUPER VIP | MARIO ADINOLFI SI CANDIDA MA PRIMA IL LIBRO SULL’ISOLA

Mario Adinolfi, vincitore morale dell’Isola dei Famosi 2025, si candida per partecipare al Grande Fratello Super VIP, che tornerĂ con la conduzione di Alfonso Signorini a data ancora da destinarsi. Mario Adinolfi a SuperGuidaTv ha rilasciato un’intervista dimostrandosi disposto a partecipare ad un altro reality. Se dopo questa esperienza farei altri reality come il Grande Fratello? Diciamo che io resto a disposizione della rete e delle produzioni per fare altro. Non credo da concorrente, non ho molta voglia ma valuterò le offerte che arriveranno. La mia intenzione non è interrompere il dialogo che ho instaurato con gli italiani sull’Isola e dunque se ci saranno occasioni per continuare a parlare di me stesso continuerò a farlo. 🔗 Leggi su Bubinoblog