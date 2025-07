Granchio blu spariti 250 pescatori | barriera luminosa contro l’alieno

Ferrara, 31 luglio 2025 – Due anni; un settore falcidiato – quello delle vongole –, oltre 250 pescatori che hanno detto addio a barca e mare; cinque cooperative ittiche che hanno chiuso o stanno chiudendo i battenti, storie e tradizioni colpite e affondate; tonnellate strappate al mare e finite in un inceneritore. Sono i numeri di una guerra sottomarina che si combatte da maggio del 2023 contro il granchio blu, l’alieno. Non solo gusci morti e ’cadaveri’ di vongole. “Siamo ancora nel tunnel, ma vediamo qualche lucina”, le parole di Marika Bugnoli, sindaco di Goro, paese in prima linea di una battaglia, ieri mattina in prefettura al vertice con il commissario straordinario Enrico Caterino, il prefetto Massimo Marchesiello, il vicepresidente Conuno Francesco Ballarini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Granchio blu, spariti 250 pescatori: barriera luminosa contro l’alieno

