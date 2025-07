Governo Meloni Ciriani striglia i ministri | Devono essere sempre presenti in Parlamento E nella lettera cita Salvini | Esclusivo

Ministri e sottosegretari devono essere sempre presenti in Parlamento. In occasione dei voti sui provvedimenti, ma anche sulle mozioni e sulle interrogazioni o interpellanze. Non sono pi√Ļ ammesse eccezioni. √ą questo il contenuto di una lettera che il ministro dei Rapporti col Parlamento Luca Ciriani ha inviato venerd√¨ scorso ai capi di gabinetto di tutti i ministeri, al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e al capo di gabinetto di Palazzo Chigi Gaetano Caputi. Richiamo che Ciriani ha ribadito a voce anche mercoled√¨ pomeriggio durante il Consiglio dei ministri in cui √® stato approvato il disegno di legge su Roma Capitale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it ¬© Ilfattoquotidiano.it - Governo Meloni, Ciriani striglia i ministri: ‚ÄúDevono essere sempre presenti in Parlamento‚ÄĚ. E nella lettera cita Salvini | Esclusivo

Almasri, Ciriani: governo non scappa, in Parlamento appena possibile - Milano, 11 lug. (askanews) - "Sulla vicenda Almasri il governo non è mai scappato dal confronto in Parlamento", "da quando questa vicenda è stata sollevata abbiamo riferito con il ministro Piantedosi, con il ministro Nordio".

Riconoscimento Palestina, Ciriani: ‚ÄúPrematuro e controproducente‚ÄĚ. Schlein: ‚ÄúSe non ora quando?‚ÄĚ - ROMA ‚Äď Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, è intervenuto nel corso del question time alla Camera ribadendo quanto anticipato a Repubblica dalla premier Giorgia Meloni: ‚ÄúL'Itali ... informazione.it scrive

Ciriani ‚ÄúFavorevoli a riconoscimento Palestina, ma ora è prematuro‚ÄĚ - ROMA (ITALPRESS) ‚Äď ‚ÄúL‚ÄôItalia è favorevole al riconoscimento dello Stato di Palestina, ma un riconoscimento prematuro in assenza di uno Stato effettivo rischia di essere controproducente‚ÄĚ. Lo riporta msn.com