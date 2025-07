Golf | dominio giapponese nel primo giro del Women’s British Open Fanali chance di weekend

PiĂą che il Women’s British Open, sembra il Women’s Japan Open. Clamoroso esito del primo giro dell’ultimo Major femminile dell’anno: sono ben sei le giapponesi nella top ten, e tutte nelle prime posizioni della classifica. In particolare, al Royal Porthcawl, in Galles, la testa spetta a Eri Okayama e Rio Takeda, l’una giĂ nome noto, l’altra piĂą recente agli alti livelli, ma giĂ arrembante visto il secondo posto allo US Women’s Open. Per le due uno score di -5: sei birdie e un bogey per l’una, sette birdie e un doppio bogey per l’altra. Terza a un colpo di distanza Miyu Yamashita, che precede un enorme gruppo delle quarte a -3, nel quale entrano non meno di tre nipponiche: Shiho Kuwaki, la giĂ vincitrice dello Chevron Championship (e piĂą quotata in assoluto) Mao Saigo, e infine Chisato Iwai. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf: dominio giapponese nel primo giro del Women’s British Open. Fanali, chance di weekend

