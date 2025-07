Gold Gold Adventure Gold Recensione | Il city builder più folle e geniale dell’anno

In un panorama dove molti city builder seguono formule prevedibili, Gold Gold Adventure Gold si distingue fin da subito per originalità e personalità . Il titolo, sviluppato da Can Can Can a Man e disponibile in Accesso Anticipato su Steam, trasporta il giocatore in un mondo fantasy dominato dall'avidità . Qui non si controllano direttamente gli eroi, non si combatte in prima persona e non si cerca la gloria: l'unico vero scopo è raccogliere e distribuire oro, motore unico di ogni interazione. L'oro serve a costruire la città , ma soprattutto a reclutare e motivare avventurieri mercenari, che accettano le missioni solo se adeguatamente ricompensati.

