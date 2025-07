Godzilla x Kong | supernova rivela un villain inedito di 29 anni in una nuova foto dal set

Le recenti indiscrezioni provenienti dal set di Godzilla X Kong: Supernova suggeriscono l‚Äôinserimento di un mostro storicamente mai utilizzato nella saga, alimentando le speculazioni sulla possibile evoluzione del Monsterverse. Con una data di uscita prevista per marzo 2027, il film rappresenter√† il sesto capitolo della serie interconnessa dedicata ai titani. anticipazioni e teorie sul nuovo capitolo del monsterverse. il significato del sottotitolo ‚Äúsupernova‚ÄĚ. Il titolo Supernova ha dato origine a numerose ipotesi tra gli appassionati, molti dei quali interpretano questa scelta come un indizio dell‚Äôarrivo di un nemico cosmico come SpaceGodzilla. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it ¬© Jumptheshark.it - Godzilla x Kong: supernova rivela un villain inedito di 29 anni in una nuova foto dal set

In questa notizia si parla di: supernova - godzilla - kong - rivela

Il sequel di ‚ÄúGodzilla e Kong‚ÄĚ si intitoler√† ‚ÄúSupernova‚ÄĚ e arriver√† nel 2027 - √ą stato ufficialmente svelato il prossimo capitolo del Monsterverse di Warner Bros. e Legendary Pictures.

‚ÄúGodzilla x Kong: Supernova‚ÄĚ, tutto quello che sappiamo sul film - Ora conosciamo il titolo del terzo film di Godzilla contro Kong, Godzilla x Kong: Supernova, che promette di essere il film Monsterverse pi√Ļ esplosivo di sempre.

Godzilla x Kong 3, la spiegazione del titolo, ecco cosa significa Supernova - Godzilla x Kong 3, la spiegazione del titolo, ecco cosa significa Supernova Il titolo del sequel del film campione d’incassi Godzilla X Kong: The New Empire è stato ufficialmente rivelato e, sebbene sia composto da una sola parola, ha enormi implicazioni per l’intero MonsterVerse.

Godzilla x Kong: Supernova è il titolo del terzo film con Godzilla e Kong, uscirà nel 2027; Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero, trailer ufficiale del nuovo film del MonsterVerse; Il MonsterVerse di Godzilla e Kong tornerà con un nuovo film nel 2024.