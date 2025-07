Gli Young Bucks rispondono a Cody Rhodes | La mancanza di rispetto fa male

Gli Young Bucks stanno vivendo un periodo difficile in AEW dopo aver perso i loro titoli di EVP. I fratelli Jackson hanno visto il loro status ridimensionato drasticamente: niente più fuochi d’artificio durante l’entrata, video d’ingresso tagliato e un trattamento televisivo che li fa sembrare semplici jobber. Le parole di Cody Rhodes sulla mancanza di rispetto in AEW. Cody Rhodes ha recentemente rivelato in un’intervista con The Ringer i motivi del suo addio alla AEW. L’American Nightmare ha ammesso di essersi sentito mancato di rispetto durante il suo periodo nella compagnia: “C’è chiaramente del rancore. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

