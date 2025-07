Gli Usa crescono più del previsto Trump scontento per i tassi fermi

La Fed resiste al pressing di Donald Trump e lascia i tassi invariati in attesa di capire l'effettivo impatto dei dazi. Intanto, il Pil degli Stati Uniti corre più del previsto: +3% nel secondo trimestre, ben al disopra delle attese degli gli analisti che stimavano un +2,3 per cento. A fare da traino è stata l'inversione di tendenza della bilancia commerciale e un rinnovato interesse dei consumatori. Dopo l'impennata delle importazioni nel primo trimestre, dovuta ad acquisti anticipati per aggirare i dazi, tra aprile e giugno le importazioni sono crollate del 30%, mentre le esportazioni hanno tenuto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gli Usa crescono più del previsto Trump scontento per i tassi fermi

Tassi, Bank of England taglia dello 0,25%, ma Fed resta cauta e infuria Trump: "Powell è uno stupido" - "Siamo in una buona posizione per attendere maggiore chiarezza prima di decidere aggiustamenti della politica monetaria", ha infatti insistito Powell, chiarendo che gli appelli del presidente Trump non influenzano in alcun modo le decisioni degli economisti della Fed

Trump attacca ancora Powell per le decisioni sui tassi: “E’ uno stupido. I prezzi stanno scendendo” - La conferma dei tassi di interesse Usa da parte della Federal Reserve era attesa tanto quanto il commento di Donald Trump che avrebbe provocato.

Usa, la Fed lascia tassi invariati. Trump annuncia accordo con GB - Il presidente degli Stati Uniti Trump annuncia la definizione di un accordo commerciale con un importante paese che, secondo i media, sarà la Gran Bretagna.

***Trump: inflazione bassa, Fed tagli tassi di tre punti - Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Truth Social. ilsole24ore.com scrive

Jerome Powell: “Senza i dazi di Trump avremmo già tagliato i tassi ... - Così debito Usa insostenibile” dal nostro inviato Francesco Manacorda Il presidente della Fed, Jerome Powell ... Scrive repubblica.it