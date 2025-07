Gli spari al Fiesta ripresi in un video | colpito alla testa un buttafuori si cerca ancora l'aggressore

Esplosione raggiunge alla testa un buttafuori del Fiesta a Roma: spunta un video degli spari. L'aggressore è ancora in fuga, fermato un complice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: spari - fiesta - testa - buttafuori

Spari all’Eur, buttafuori della discoteca Fiesta ferito da un colpo di pistola - Paura all'Eur in una delle zone della movida romana, dove un buttafuori del Fiesta è stato ferito da un colpo di pistola.

Spari fuori a una discoteca dell’Eur, buttafuori del Fiesta ferito da un colpo di pistola - Paura all'Eur in una delle zone della movida romana, dove un buttafuori del Fiesta è stato ferito da un colpo di pistola.

Roma, spari davanti alla discoteca Fiesta all’Eur. Ferito un buttafuori - Spari davanti alla discoteca Fiesta in via delle Tre Fontane a Roma. Un uomo ha ferito con un colpo di pistola alla spalla un buttafuori del locale dell’Eur.

Gli spari al Fiesta ripresi in un video: colpito alla testa un buttafuori, si cerca ancora l'aggressore; VIDEO | Spari al Fiesta, poteva essere una strage. Le immagini delle telecamere di sorveglianza; Spari al buttafuori, chiusura definitiva per il Fiesta: «Cinque colpi per uccidermi».

Buttafuori ferito fuori dalla discoteca Fiesta all'Eur, ecco il video dell'agguato: il cliente spara contro gli addetti alla sicurezza - Le drammatiche immagini dell'agguato la notte del 24 luglio scorso: chi ha sparato è tuttora ricercato dalla polizia che ha già catturato un complice accusato di tentato omicidio ... Scrive video.corriere.it

Spari all’Eur durante la serata in discoteca, il Fiesta chiude: revocata la licenza dalla Questura - Il questore revoca la licenza del Fiesta: chiude definitivamente la discoteca dell'Eur dopo la sparatoria dei giorni scorsi ... Come scrive fanpage.it