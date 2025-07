Gli insulti e lo sfratto improvviso | Sei una terrona di m… Studentessa fuori sede cacciata di casa a Venezia – Il video

«Sei una terrona di m.», questo l’insulto rivolto da una signora veneziana a una studentessa fuori sede dopo averla allontanata dalla stanza che le aveva dato in affitto. Il video, girato dalla stessa ragazza e diffuso sulla pagina dell’associazione studentesca Udu Venezia, ha scatenato la polemica sui social. La discussione, di cui si conoscono pochi dettagli se non quelli deducibili dal video, è avvenuta sulle scale di un condominio a Venezia, ed è degenerata nell’insulto discriminatorio. Lo sfratto improvviso. La ragazza, di cui non si conosce l’identitĂ nĂ© la regione di provenienza, racconta su Instagram di essere stata sfrattata improvvisamente, senza preavviso, e prima della naturale scadenza del contratto, il 30 luglio. 🔗 Leggi su Open.online