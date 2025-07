Gli Himars cambiano volto | così i nuovi missili Usa possono colpire la Cina in mare

Possono lanciare missili di precisione e, dal momento che sono montati su camion, sono in grado di spostarsi facilmente da un punto all’altro del campo e addirittura mimetizzarsi agli occhi dei nemici. Il sistema missilistico ad alta mobilitĂ (High Mobility Artillery Rocket System) degli Stati Uniti, un dispositivo militare vecchio di decenni, sta adesso ricevendo un interessante aggiornamento che potrebbe rivelarsi cruciale in un potenziale, futuro, fantomatico conflitto tra Usa e Cina. Ecco di che cosa si tratta e perchĂ© gli Himars rappresenteranno una minaccia per le forze di Pechino. L’aggiornamento degli Himars. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gli Himars cambiano volto: così i nuovi missili Usa possono colpire la Cina in mare

In questa notizia si parla di: missili - possono - cina - himars

Trump, sì alle super armi per Kiev: nella lista anche missili che possono raggiungere Mosca - Zelensky avrà a disposizione sistemi di difesa aerea oltre a intercettori e munizioni. Probabile la fornitura degli Jassm a lunga gittata.

Russia, allarme Nato: «Può attaccarci entro 5 anni, i loro missili possono raggiungere le capitali europee in pochi minuti» - Ora l'allarme di un possibile allargamento del conflitto con la Russia con altri Paesi europei arriva direttamente dal vertice della Nato.

Guerra Israele-Iran, l'ambasciatore israeliano: «Missili di Teheran possono colpire Roma e Parigi. Stavano costruendo 9 bombe atomiche» - Nel briefing con la stampa a Roma sull?operazione «Rising Lion», l?ambasciatore d?Israele in Italia, Jonathan Peled, ha denunciato i piani di Teheran per lanciare una.

Gli Himars cambiano volto: così i nuovi missili Usa possono colpire la Cina in mare; Missile Usa a lungo raggio per minacciare la Cina contro Taiwan: viaggia a 4mila km/h e può centrare obiettivi a 500 chilometri; Himars, missili e droni: il piano per frenare la macchina militare della Cina.

Gli Himars cambiano volto: così i nuovi missili Usa possono colpire la Cina in mare - L'aggiornamento consiste in un missile a lungo raggio che sarà in grado di colpire bersagli mobili in mare, facilitando così il controllo delle principali vie d'acqua da parte degli Usa ... Riporta ilgiornale.it

Himars, missili e droni: il piano per frenare la macchina militare ... - Himars, missili e droni: il piano per frenare la macchina militare della Cina Le attuali esercitazioni di Taiwan sono particolarmente importanti visto che negli ultimi mesi le tensioni nello ... Scrive ilgiornale.it