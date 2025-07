Gli fanno credere di poter guadagnare con il trading online pensionato affida i suoi risparmi ai truffatori

Sono tre i soggetti denunciati dalla guardia di finanza di Sulmona per la truffa consumata ai danni di un pensionato abruzzese, persuaso a tal punto da affidare i propri risparmi, pari a circa 50.000 euro, ai truffatori pensando di beneficiare di un sicuro trading online. Gli investigatori hanno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

