Gli equilibri del turismo Due milioni di visitatori Boom di presenze Usa

Un mangificio da ’mordi e fuggi’, come dipinta anche dal New York Times, o nuova meta tra le più gettonate per chi sceglie l’Italia, capace di differenziarsi dalle solite località ? Comunque la si pensi, gli ultimi 15 anni raccontano di un turismo che a Bologna fa la voce grossa e traina una fetta dell’ economia locale, sempre in crescita. Ignorare i dati sarebbe sbagliato, nonostante la città si confermi una tappa ‘short break’, dove in media i visitatori trascorrono 2,3 o 2,5 notti: i numeri dei primi cinque mesi dell’anno parlano di 876.311 arrivi e due milioni e 81.522 pernottamenti, rispettivamente in crescita del 7 e del 9%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli equilibri del turismo. Due milioni di visitatori. Boom di presenze Usa

La capitale danese reinventa il turismo con un'iniziativa che premia i visitatori che scelgono il treno e partecipano ad attività a basso impatto ambientale, dimostrando che la sostenibilità può essere un'esperienza vantaggiosa e coinvolgente - M entre il mondo cerca di navigare le acque agitate del cambiamento climatico, alcune città stanno tracciando rotte innovative verso un futuro più verde, anche nel settore del turismo.

A Brescia il turismo ha preso il volo: crescono i visitatori e (soprattutto) gli affari - Brescia come un 'oceano blu': inesplorata dai più, custode di grandi bellezze tutte da scoprire. È questa l'immagine vivida che della Leonessa arriva ai turisti che per la prima volta la visitano.

L?effetto Napoli sul turismo: «In arrivo 500mila visitatori» - La corsa scudetto è una faccenda non solo di cuore, ma anche di indotto. L?attesa per Napoli-Cagliari, la partita che può portare il tricolore numero 4 in città , cresce in.

Giubileo della Speranza 2025: oltre 5,5 milioni di pellegrini, tra fede e turismo; Turismo a Roma, Onorato: «A Pasqua 2,4 milioni di arrivi, +3% rispetto al 2024. Accoglienza migliore grazie a nuove mete come Gabi e gli Acquedotti»; «Overtourism compromette vivibilità sul Garda». Le 10 proposte di Legambiente.

Turismo, le Marche in crescita: 2,7 milioni di arrivi e 12 milioni di presenze nel 2024 - Alla Rotonda a Mare di Senigallia si è svolta oggi la conferenza stampa alla presenza del ministro del Turismo Daniela Santanchè, del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ... Scrive finanza.repubblica.it

Turismo, boom di spesa straniera in Italia - Il settore dei Viaggi e del Turismo in Italia si prepara a vivere un anno da record, con la spesa dei visitatori ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com