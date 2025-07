Gli autori dello Spider-Verse tornano con GOAT - Sogna in grande ecco il trailer del film animato

ArriverĂ nei cinema a febbraio il nuovo film animato GOAT - Sogna in grande e il trailer svela la trama del film prodotto dal campione NBA Stephen Curry. BisognerĂ attendere fino al 12 febbraio 2026 per vedere nelle sale il film, targato Sony Pictures Animation, intitolato GOAT: Sogna in grande, di cui online è stato condiviso il primo trailer. Il progetto è stato prodotto da Stephen Curry, il famoso e apprezzato campione NBA, e dagli autori che hanno portato al successo Spider-Man: Into the Spider-Verse. Cosa racconta GOAT Il film animato è stato diretto da Tyree Dillihay (candidato agli Emmy grazie al lavoro compiuto con la serie Bob's Burgers) e dal co-regista Adam Rosette (Orion e il Buio). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Gli autori dello Spider-Verse tornano con GOAT - Sogna in grande, ecco il trailer del film animato

