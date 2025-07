Giustizia climatica | un percorso necessario per il futuro

Legambiente, a Paestum torna lo Youth Climate Meeting: i giovani per la giustizia climatica e la transizione ecologica - Nato per informare, ispirare e mobilitare le nuove generazioni per la lotta alla crisi climatica, lo Youth Climate Meeting giunge alla sua settima edizione.

Appello al voto in vista del referendum: "Giustizia climatica e sociale un unico grande movimento" - Nell'ambito della 'Primavera della Democrazia' si è svolto oggi in via Curiel l'incontro sui temi del lavoro, cittadinanza e ambiente.

Santa Sede, documento su giustizia climatica - La giustizia climatica è il tema al centro del documento presentato stamani in Vaticano e promosso da diverse Chiese dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina, che invitano i Paesi ricchi a riconoscere il debito ecologico verso il Sud del Mondo.

Oggi vi voglio raccontare di come qualche giorno fa, si sia verificata una vera a propria rivoluzione sul tema della “giustizia climatica” e perché questa cosa riguarda, nel bene, tutti noi. E’ noto a livello scientifico e internazionale, che gli altissimi livelli di anidrid Vai su Facebook

Giustizia climatica: passi avanti da Cassazione e Corte di Giustizia dell’ONU; Changemakers for climate justice: online il Report di fine progetto; Changemakers per la giustizia climatica.

Una svolta nella giustizia climatica: il parere storico della Corte Internazionale di Giustizia - ll 23 luglio 2025 resterà una data importante nel percorso globale verso la tutela del clima e dei diritti umani. Lo riporta rds.it

Per la Corte internazionale di giustizia, gli stati devono agire contro la “minaccia esistenziale” della crisi climatica - La Corte internazionale di giustizia dell’Onu ha pubblicato il suo parere consultivo sulle responsabilità degli stati per la crisi climatica. Come scrive lifegate.it