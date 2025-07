Giuseppe Conte smascherato da FdI | dazi cosa diceva nel 2019

Non è una novità. Giuseppe Conte è il campione italiano di trasformismo. L'unico premier capace di governare prima con la Lega di Matteo Salvini e poi con i grandi nemici del Pd, come se si trattasse di un vecchio protagonista della Prima Repubblica. Ma questa volta si è superato. L'ex avvocato del popolo ha puntata il dito contro Giorgia Meloni per via dell'accordo raggiunto dall'Unione Europea con gli Usa sui dazi. Ora, non si capisce cosa c'entri il presidente del Consiglio, in una trattativa condotta dai cosiddetti burocrati di Bruxelles. Ma, per il momento, lasciamo questo aspetto da parte.

A due anni dall'alluvione l'ex premier Giuseppe Conte torna nel Ravennate - Giovedì 15 maggio 2025 il Presidente del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà in visita in Romagna, con tappe a Faenza e Ravenna, per incontrare cittadini, attivisti e sostenere la lista del MoVimento 5 Stelle in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio.

Giuseppe Conte invita al voto sui referendum lavoro e cittadinanza - "È una grande occasione, opportunità per le lavoratrici, i lavoratori, per chi è in cerca di occupazione.

Giuseppe Conte a Genova per Salis: “Qui un progetto credibile, si vince” - L'ex premier a un'iniziativa del M5S alla sala Cap con Roberto Scarpinato attacca la Meloni: "Una vergogna il suo silenzio su Netanyahu".

«Altro che mediazione, sui dazi è una Caporetto», ci dice Giuseppe Conte durante la sua intervista a PiazzAsiago. […] Diceva: dobbiamo essere pronti. Ma... Vai su Facebook

Dazi, Giuseppe #Conte: "La nostra patriota della domenica (#Meloni, ndr) in questi mesi ha vaticinato che sarebbe stata un 'ponte con gli Stati Uniti' e che la partita per il nostro Paese sarebbe finita zero a zero. La realtà dei fatti è un pugno nello stomaco che c Vai su X

La clamorosa giravolta di Conte sui dazi: ecco cosa diceva nel 2019 - "L'Ue avrebbe dovuto minacciare una guerra commerciale": parola del leader M5s. Si legge su msn.com

Indagine parallela. Giuseppe Conte: "No a scambi Marche-Campania. Ricci chiarisca con il pm, altrimenti..." - Il leader 5 Stelle, intervistato dalla Stampa, interviene sulle candidatura per le Regionali. Scrive huffingtonpost.it