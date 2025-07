Giulio Tarro sul West Nile | Si vuole nuovamente terrorizzare la popolazione

Giulio Tarro, virologo di fama internazionale, primario emerito dell'Ospedale Cotugno di Napoli e in prima linea ai tempi nella lotta contro il colera nel 1973, ha espresso attraverso i social il proprio parere sul virus West Nile che vede una proliferazione di casi superiore a quella registrata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: giulio - tarro - west - nile

Coronavirus, Giulio Tarro: «Gli asintomatici non contagiano, vogliono ... - Giulio Tarro, però, non ha dubbi: «Le persone asintomatiche sono sane e non possono essere considerate contagiose. Segnala leggo.it

"Covid una strage di Stato". Il j'accuse di Giulio Tarro in un libro - Covid, il virus della paura: libro di Giulio Tarro sulla pandemia "Covid, il virus della paura": esce il libro di Giulio Tarro in cui fa un’analisi dell'emergenza e della società, dei divieti e ... Riporta affaritaliani.it