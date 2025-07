Giulia Mei annuncia nuove date dell’ Io della musica non ci ho capito niente Tour, il calendario aggiornato. Giulia Mei annuncia nuove date dell’ Io della musica non ci ho capito niente Tour, prodotto da Sound To Be e Locusta Booking, con il quale continua a presentare dal vivo il nuovo omonimo album uscito il 28 marzo 2025. Il susseguirsi di appuntamenti è inarrestabile e in continuo aggiornamento, e non si ferma con l’estate: si andrà avanti infatti per tutto l’autunno, e il 23 novembre arriva una serata importantissima: il live a Santeria Toscana 31, a Milano, a due anni esatti dall’uscita di Bandiera, il singolo diventato un vero e proprio inno, che l’ha resa celebre in tutta Italia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Giulia Mei annuncia nuove date del tour, sia nei festival che nei club