Giubileo giovani tra fede emozione e attesa

Giubileo dei Giovani di Roma, tappa a Perugia: attesi 5200 ragazzi. La macchina dell’accoglienza - Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione.

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata - L’evento inizierà il 28 luglio e culminerà domenica 3 agosto. Oggi l’ultima conferenza stampa di presentazione in Vaticano: “È l’evento più atteso”

Il Giubileo dei Giovani, l'Umbria pronta ad accogliere oltre 15mila pellegrini - Perugia, 23 luglio 2025 - L'Umbria si prepara ad accogliere quasi 15.500 giovani in arrivo dall’Italia e dall’estero.

Il Giubileo. La «Professione di fede» dei giovani: insieme preghiamo per la pace - In piazza San Pietro il rito presieduto dal cardinale Zuppi per i gruppi provenienti da tutta la Penisola. Scrive msn.com

Giubileo dei Giovani, visite nelle chiese e pellegrinaggi. All'Eur la fiaccolata - Mercoledì l'udienza generale del Pontefice dedicata all'uso smodato dei nuovi media: «Ragazzi, attenti alla "bulimia da social" che porta all'incomunicabilità» ... Lo riporta msn.com