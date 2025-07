Giubileo giovani in 70mila da tutta Italia in piazza S Pietro | stasera preghiera con Zuppi

(Adnkronos) – Settantamila giovani saranno accolti stasera in piazza San Pietro per il Giubileo dei giovani dal presidente della Cei, il card. Matteo Zuppi, che guiderà un momento di preghiera. I giovani arrivano da tutte le Diocesi, fanno parte di movimenti, associazioni e istituti religiosi, e ad accompagnarli saranno 120 Vescovi insieme a sacerdoti, religiose .

Papa Leone XIV si affaccia sulla piazza, l'emozione dei 150 mila: «Buona domenica!», e ai giovani: «Non abbiate paura»

Stasera alle 18.50 in diretta da Piazza San Pietro: GIUBILEO DEI GIOVANI - S. Messa di benvenuto. Presiede mons. Rino Fisichella

Giubileo dei giovani, il Papa a sorpresa in Piazza San Pietro: "Vogliamo la pace nel mondo!" - 000 giovani pellegrini riuniti a Roma, il Pontefice ha esortato i ragazzi a essere "messaggio di speranza"